В Татарстане подготовили к зиме 94% объектов инфраструктуры

Полностью подготовлены котельные в 25 муниципальных районах

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане завершают подготовку к предстоящему отопительному сезону. Общая готовность объектов республики оценивается в 94%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

— По жилищному фонду паспорта готовности оформлены на 73%. В работе остаются 4 тыс. 958 домов, — передает его слова пресс-служба раиса.

Котельные подготовлены на 98%: завершены работы в 25 муниципальных районах, еще 65 объектов в 19 муниципалитетах остаются в работе. Готовность объектов в целом по республике составляет 94%, и работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что долги жителей Казани за коммунальные услуги выросли до 1,6 млрд рублей. В июне эта сумма составляла 1 млрд рублей.

Вадим Вахрушев