В Казани открыли мемориальную доску Герою России Леониду Попову

В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В Казани в День Республики состоялось открытие мемориальной доски Герою России Леониду Попову. Памятный знак установили на фасаде здания КНИТУ-КАИ, где легендарный штурман-испытатель учился с 1957 по 1963 год.

— Леонид Степанович Попов жил небом, вкладывал все силы и душу в развитие отечественной авиации. А еще он был хорошим наставником целого поколения авиаторов, передавал молодежи свой богатейший опыт, — передает слова председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко пресс-служба Раиса.

Леонид Попов был первым советским летчиком, достигшим скорости 3500 км/ч на МиГ-31, первым пересек Северный полюс на истребителе и участвовал в испытаниях десятков самолётов и вертолётов, а также системы управления «Бурана». Он внес огромный вклад в развитие отечественной авиации и был наставником для целого поколения авиаторов.

В завершение дочь штурмана-испытателя передала в музей вуза его личные вещи и книги. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов учредил электронную доску почета республики 1 мая 2026 года

Вадим Вахрушев