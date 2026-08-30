С 1 сентября работников вредных производств можно отзывать из отпуска при ЧС

Раньше таких работников вообще нельзя было отзывать.

Фото: Александр Ильин

С 1 сентября в России меняются правила отзыва сотрудников из отпуска. Теперь работодатель сможет вызвать на работу даже тех, кто трудится во вредных или опасных условиях, но только в случае чрезвычайных ситуаций — например, при аварии или стихийном бедствии.

— Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований: предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение последствий катастрофы, производственной аварии либо стихийного бедствия, — передает ТАСС слова эксперта Президентской академии РАНХиГС Татьяны Подольской.

При этом обязательно письменное согласие сотрудника, работа в этот период оплачивается в двойном размере, а неиспользованную часть отпуска можно будет взять позже в удобное время.

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Вадим Вахрушев