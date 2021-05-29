Девять белорусских госпредприятий снова окажутся под санкциями США

В Белом доме заявили, что из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске с 3 июня США повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии.

Эти предприятия ранее получили льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов США, сообщила RT.

В минувшее воскресенье из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находились бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича и его подругу задержали. Самолет продолжил полет спустя 5 часов. Отмечалось, что сообщение поступило от белорусских диспетчеров.

После произошедшего саммит ЕС принял решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз.

Алексей Нечаев