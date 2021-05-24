Минниханов встретился с родными погибших в казанской гимназии
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с родителями детей, погибших в результате атаки на казанскую гимназию №175. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
На встречу также пришли родные погибших учителей. Присутствующие на встрече муфтий Татарстана и митрополит Казанский и Татарстанский прочитали поминальные молитвы.
Рустам Минниханов ответил на вопросы родных погибших. На встрече обсудили организацию всесторонней помощи семьям. По всем возникающим вопросам Минниханов определил ответственных за решение профильных министров.
Напомним, что атака на казанскую гимназию 11 мая унесла жизни семи детей и двоих учителей. Президент Татарстана Рустам Минниханов после трагедии заявил, что намерен провести встречу с родителями пострадавших и погибших школьников после того, как все придут в себя.
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