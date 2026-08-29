В канун Дня Республики Татарстан в казанском Кремле вручили Госнаграды

Лучших из лучших чествовал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Роман Хасаев

Традиционная церемония вручения государственных наград России и Татарстана, состоялась в канун Дня республики и Дня города Казани. Лучших из лучших чествовали в зале приемов Пушечного двора, что на территории казанского Кремля.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— В этот день мы традиционно отмечаем выдающийся вклад татарстанцев в укрепление статуса республики как опорного региона России. Каждый из присутствующих в этом зале — яркий пример добросовестного отношения к делу, преданного служения Отечеству и любви к родной земле. Рад вручить вам высокие государственные награды, — приветствовал собравшихся раис Татарстана Рустам Минниханов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Всего орденами, медалями, присвоением почетных званий и благодарностями были отмечены 53 человека.

Золотую звезду Героя Российской Федерации, вручили родителям погибшего во время боевого вылета на СВО гвардии капитана Тимура Гимранова.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Окончивший в 2020 году Высшее военное училище летчиков в Сызрани Тимур Гимранов за два года освоил управление несколькими типами воздушных судов: транспортно-боевым Ми-8, боевыми Ми-24 и Ка-52. С первых дней нес службу на СВО. Совершил 322 боевых вылета, из них 271 — на Ка-52. Был сбит БПЛА 26 марта 2026 года. Смог посадить горящую машину, но враг не оставил экипажу шансов, волна за волной атакуя дронами.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Мы потеряли не только опытного летчика, но и боевого товарища и друга. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах, а его имя будет навсегда вписано в историю боевой авиации, — подчеркнул специально прибывший в Казань на вручение заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Игорь Романов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

За заслуженными орденами и медалями к трибуне выходили научные руководители и сотрудники вузов, преподаватели и аграрии, работники культуры и спорта, благотворители, специалисты-промышленники, руководители предприятий и компаний.

В числе награжденных — заместитель председателя правления по корпоративному управлению собственностью и инвестициям АО «ТАИФ» Айрат Шигабутдинов. Он удостоен федеральной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Желаю всем нам новых свершений на благо России и Республики Татарстан, — поздравляя награжденных, подчеркнул Рустам Минниханов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

А завершилась церемония вручения госнаград традиционным общим фото.

Арсений Фавстрицкий