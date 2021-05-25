Марат Валиуллин заменит Рафика Якубова на посту генменеджера «Ак Барса»

«Ак Барс» подтвердил информацию о расставании с генеральным менеджером Рафиком Якубовым. Договор со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вакантное место займет Марат Валиуллин, до этого работавший руководителем селекционной службы клуба.

«Необходимые реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач, а также достижения стратегических целей, в том числе по количеству своих воспитанников в главной команде», — прокомментировал отставку Якубова президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Якубов работал в должности генменеджера казанской команды с 2017 года. За это время «Ак Барс» один раз выиграл Кубок Гагарина и однажды вышел в финал Восточной конференции.

Ранее об увольнении Якубова из клуба сообщило издание «Спорт-Экспресс».