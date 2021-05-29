США приостанавливают авиасообщение с Белоруссией

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В США приняли решение приостановить авиасообщение с Белоруссией в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. Об этом заявила Джен Псаки на сайте Белого дома.



«Перенаправление Белоруссией под ложным предлогом самолета Ryanair, совершавшего перелет между двумя государствами — членами Евросоюза, и последующий арест Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм», — говорится в ее заявлении.



Саммит ЕС также принял решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз.



Кроме того, в США объявили о наложении санкций в отношении девяти госпредприятий Белоруссии.



В минувшее воскресенье из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находились бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича и его подругу задержали. Самолет продолжил полет спустя 5 часов. Отмечалось, что сообщение поступило от белорусских диспетчеров.