«Ак Барс» доверили дебютанту

Кто такой Марат Валиуллин?

В «Ак Барсе» произошла смена генерального менеджера, когда на смену 54-летнему Рафику Якубову пришел 37-летний Марат Валиуллин. Человек малоизвестный широкой хоккейной публике. «Реальное время» рассказывает о главных вехах в судьбе воспитанника казанского хоккея.

Начинал играть в непростой период

Марат Валиуллин — коренной казанец, который десять лет назад дал одно из самых полноценных своих интервью казахстанской прессе, когда дебютировал в 2011 году в усть-каменогорском «Торпедо-Казцинке». Из него можно понять, что родители привели Марата в хоккей в пять лет, и детство юного спортсмена пришлось на развал страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тогда клюшек не хватало даже основной команде, на что сетовал коллега Валиуллина Виктор Левицкий, первый генменеджер в истории казанского хоккея.

Много чего негативного из того периода рассказывал и знаменитый местный тренер Александр Дюмин, в наборе которого 1983 года рождения потренировался и юный Марат. А это Дмитрий Обухов, и компания. Но даже такой небогатый на известных выпускников набор выглядит более сильным, чем 1984 года рождения, как Валиуллин. Он в интервью на вопрос — почему его родители выбрали хоккей, а не футбол, сослался на слабую популярность футбола в Казани в годы его детства. Однако факты говорят, что 1984 год рождения — это первый мощный выпуск «Рубина» с Рустемом Мухаметшиным, Тихоновым, Хайруллиным, Щукиным и так далее, в то время, как их хоккейные коллеги вообще никем не могли похвастать. На самом деле, 1982 год рождения — это Руслан Зайнуллин, 1985 — Денис Логинов и Александр Рыбаков, а из 84-го никто, кроме Валиуллина и Максима Хапова не вышел. В те годы даже «Нефтехимик», по сути, недавно сформированный, выходил с 1985-м, 1986-м и 1987-м годами рождения в финалы первенства России по юниорам, а Казань…

— Когда я начинал, как раз был период перестроечной разрухи. Все команды, все школы сидели без денег… У нас же было все за свои деньги — коньки, форма… Раньше даже на чемпионат не попадали, — делился Валиуллин воспоминаниями с журналистом из Казахстана. — Сначала занимался с ребятами на год старше — 83 года. А когда начали формировать команду нашего года, я стал капитаном и был им, пока не перешел во вторую команду.

Валиуллин доиграл сезон, а в межсезонье попал на сборы «Ак Барса». Фото kazan.ws

По юниорам он сыграл за сборную Поволжья, составленную на базе «Лады», а затем за «Нефтехимик», а это и Степан Горячевских, Алексей Угаров, два будущих игрока сборной Беларуси, Максим Пестушко, плюс названный казанец Рыбаков. Так что, можно сказать, что учился Валиуллин в Казани, а выпускался в Нижнекамске, впрочем, это вписывается в константу подготовки генменеджеров «Ак Барса», поскольку и Равиль Шавалеев и Рафик Якубов возвращались в Казань, после работы в «Нефтехимике».

Владимир Вуйтек: «Рад за Марата Валиуллина»

Поэтому, когда 17-летнего Валиуллина пригласили в состав «Ак Барс-2» в 2001 году, то основа его состояла из 1983-го года рождения — Ермолаев, Лаврентьев, Обухов, Яковлев, младший брат Чепрасова. И только один ровесник Валиуллина — Максим Хапов, который вскоре отправился в лениногорский «Нефтяник».

Во второй команде «Ак Барса» Валиуллин выходил в стартовом звене с Дмитрием Обуховым, а спустя три месяца перешел в саратовский «Кристалл», игравший тогда в Высшей лиге, чтоб поднабраться опыта. Из Саратова в Казань перешел Денис Платонов, произошел своеобразный обмен, хотя, возможно, два этих события никак не были связаны друг с другом. Мы недавно вспоминали о «Кристалле», в контексте материала о новом тренере «Нефтехимика» Олеге Леонтьеве, но наши герои там не пересеклись. Тем не менее, набираться опыта было рядом с кем, это и чемпион России 1998 года в составе «Ак Барса» Игорь Степанов, и опытные Али Бурханов, Вадим Молотилов, плюс молодой Михаил Бутурлин, сын известного судьи, сам в будущем судья, трагически ушедший из жизни в 2017-м году.

Валиуллин доиграл сезон, а в межсезонье попал на сборы «Ак Барса», это был 2003 год, ему 19 лет. Под руководством чеха Владимира Вуйтека он забил свой единственный гол в основе, открыв счет в матче 2 октября 2003 года в домашнем матче с магнитогорским «Металлургом». В интернете можно найти «репортаж» с того матча, написанный Леонидом Трахтенбергом, который тогда курировал «Ак Барс», поскольку здесь играл его зять Вадим Епанчинцев. Поэтому собственно игру журналист начал описывать с предложения «звено Епанчинцева, появившись на льду, в течение полутора минут беспрерывно вело артобстрел ворот Маракла, но голкипер творил чудеса». Валиуллин, по словам журналиста, открыл счет с «подачи Зарипова», отсутствие видео не дает понять, на что это было похоже — на волейбольную или теннисную «подачу», хотя сам Валиуллин вспоминает, что просто держал клюшку на пятаке, куда ее переправил партнер по четвертому звену Данис Зарипов.

Вуйтек отметил на пресс-конференции нашего героя: «я доволен отдачей ребят, рад за Марата Валиуллина — он хорошо провел оба домашних матча, а сегодня забросил свою первую шайбу в чемпионате». Фото ak-bars.ru

Впрочем, зять оправдал надежды, и болельщиков и журналиста. «Через четыре минуты Турковский, Епанчинцев и Квартальнов провели молниеносную комбинацию, которая завершилась эффектным голом…» «Епанчинцев и Нуртдинов научились понимать друг друга с завязанными глазами еще в «Северстали». И не стоило удивляться, когда на 30-й минуте Епанчинцев своевременно из угла площадки выдал пас Нуртдинову, который, филигранно обыграв двух защитников и вратаря, сделал счет 3:0…» Прямо бенефис! А вот Вуйтек отметил на пресс-конференции нашего героя: «я доволен отдачей ребят, рад за Марата Валиуллина — он хорошо провел оба домашних матча, а сегодня забросил свою первую шайбу в чемпионате».

Уехал из Казани в год локаута в НХЛ

В 20 лет Валиуллин поменял команду, переехав в альметьевский «Нефтяник». Это локаут 2004—го-2005 годов, когда в Казани у молодежи нет никаких шансов. В том числе и поэтому в Альметьевске оказались знакомые Валиуллину еще по спортшколе «Беркэт» Ермолаев, Логинов, Обухов, Рыбаков, Хапов. Плюс в Альметьевске обосновались чемпионы из первого состава 1998 года Ячанов в воротах, Анисимов, Лабзов, Нигматуллин в обороне, Баранов, Голубев, Толоконцев в нападении. Кстати, были и приезжие, а среди них защитник Павел Зубов, недавно ушедший из тренерского штаба «Ак Барса».

Валиуллин неплохо начал сезон в новой команде, и в ноябре 2004-го пришел вызов обратно в Казань, но в этот момент в «Ак Барсе» произошла смена главных тренеров. Сняли Вуйтека и назначили Зинэтуллу Билялетдинова. В декабре 2004 года Валиуллин был даже вызван в молодежную сборную страны, не попадая ранее в поле зрения тренеров юниорской сборной. Но за два дня до ЧМ Рафаил Ишматов исключил его из окончательной заявки. У него в распоряжении были такие звезды, как Малкин, Овечкин, Семин, но итоговым местом стало пятое.

А Марат доигрывал сезон в Альметьевске, и, забегая вперед, контакт с другим татарином Билялетдиновым у него так и не сложился. Хотя Зинэтула Хайдярович затем и приглашал в Казань сразу двух игроков той молодежки — Дмитрия Казионова и Григория Шафигуллина, с которыми Валиуллин так и не сыграл. Как не сыграл и в московском «Спартаке», куда получил приглашение в 21 год, но команда была уже сформирована, в том числе и казанцем Зайнуллиным. Наш герой вернулся доигрывать сезон в Альметьевск, откуда затем срывался в Самару (достаточно логично) и в ХК «Дмитров» (а вот это нежданчик). Подмосковная команда в сезоне 2008-2009 годов собрала ветеранов «Ак Барса» Андрея Царева, Александра Завьялова, Александра Трофимова, пригласила квартет шведов Даниэля Сперрле и Кеннета Бергквиста, плюс братьев Александра и Андре Хульта, и тамошнее окружение можно назвать сильнейшим в карьере нашего героя. И именно в нем он едва не добился наивысшего успеха в карьере, став бронзовым призером Высшей лиги. На этой стадии «Дмитров» бился… с «Альметьевском. В Татарстане победил «Нефтяник» — 4:1, В Московской области сильнее был «Дмитров» — 2:1, и именно после этого исхода было назначено дополнительное время. Весьма странный регламент, который пошел во благо дмитровцам, забившим решающий гол. Но Валиуллин в том сезоне начинал в Альметьеске, провел практически весь регулярный чемпионат в Дмитрове, а под плей-офф вернулся в Альметьевск, и, получается, оказался в числе проигравших.

Валиуллин был капитаном волжской дружины, там же закончил игровую карьеру, все-таки завоевав бронзу ВХЛ в 2013 году. Фото vpgazeta.ru

Правда, этот же 2009 год запомнится тем, что сборная России стала чемпионом Зимней Универсиады в Шанхае, а в числе ее игроков оказался и Валиуллин. Команду формировали на основе «Ак Барса», «Нефтяников» из Альметьевска и Лениногорска, плюс Петр Хохряков из «Нефтехимика». На той Универсиаде у нас случился казус из-за флага, когда хоккеисты вынесли на награждение флаг Татарстана, на что руководство ФИСУ (а им еще не был Олег Матыцин) среагировало весьма недоброжелательно. На самом деле зря, поскольку Татарстан приложил огромные усилия для того, чтобы сформировать сборную. Генеральный менеджер которой Кирилл Голубев благодарил Нижнекамск и его тогдашнего руководителя Якубова, «Ак Барс» и Шавалеева, за помощь в формировании составов, поскольку тогда тема Универсиад еще не была так раскручена в России, как сейчас. Во второй раз Валиуллин стал чемпионом Универсиады в турецком Эрзуруме-2011, выступая в то время в Казахстане. Тогда уже в сборной было больше всего представителей «Нефтехимика: Станислав Альшевский, Айрат Зиазов, Николай Лукьянчиков и Андрей Сергеев, плюс по трое из «Ак Барса» и Альметьевска.

Все голы, машины и квартиры находятся на пятаке

После Альметьевска Валиуллин оказался в Казахстане, поиграв за «Торпедо-Казцинк», а заканчивал карьеру рядом с домом, в волжской «Ариаде-Акпарс». К тому времени в Волжске играло уже не так много татарстанцев, как в момент зарождения команды: альметьевцы Андрей Ногин и Артур Сарваров, казанцы Андрей Писарев-младший и Аслан Раисов, плюс Денис Фахрутдинов, с которым было выиграно золото Универсиады-2009. Валиуллин был капитаном волжской дружины, там же закончил игровую карьеру, все-таки завоевав бронзу ВХЛ в 2013 году. После чего начал работу спортивного директора « в команде «Спутник» из Нижнего Тагила. В начале 2016 года он был приглашен Равилем Шавалеевым в «Ак Барс» на должность скаута, а в октябре 2017-го стал работать под руководством Рафика Якубова. Понятно, что игровая карьера Валиуллина уступает его коллегам, во всяком случае, даже Венсана Лекавалье называли в Казани ЛеШавалье, имея в виду, что и канадец и казанец играли под одним номером. У Шавалеева и Якубова был большой опыт менеджерской работы, чего нет у Валиуллина, зато у них не было опыта тренерской работы, имеющийся у Марата Фаритовича, который был вынужден провести несколько матчей на тренерском мостике в Нижнем Тагиле. В интернете можно найти запись послематчевой пресс-конференции, где молодой наставник формулирует свою тренерскую концепцию. Нет, это не крик «Таги-и-ил!», а фраза «Все голы, машины и квартиры находятся на пятаке». Сейчас само его назначение выглядит авральным, но примерно также происходило и у Якубова, когда формирование состава на сезон 2017-2018 уже было практически закончено. В любом случае только время покажет правильность или неправильность этого административного трансфера.