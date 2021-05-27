Волынец о словах Бастрыкина: обязывать родителей сдавать деньги на охрану школы противозаконно

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала слова главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, заявившего, что стрельба в казанской гимназии №175 произошла из-за отсутствия должной охраны, за которую не хотели платить родители школьников.



По ее словам, обязывать родителей сдавать деньги на охрану школ или заставлять их охранять ее своими силами противозаконно. В законодательстве России нет единого регламента по обеспечению безопасности в школах, «поэтому несправедливо говорить о том, что виноват руководитель школы либо региональное Министерство образования», заявила Волынец.

Расходы на охрану школ должны быть предусмотрены федеральным бюджетом, сообщила она «Газета.ru». Родители могут сдавать деньги на нужды образовательных учреждений только в добровольном порядке, считает Волынец.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Бастрыкин сообщил, что директор гимназии на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников. «Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал глава Следкома.



В московском Кремле же заявили: «что касается ответственности и так далее», ее может определить только суд, основываясь на материалах следствия.



Татьяна Демина