Загитова провела первую открытую тренировку в новом центре фигурного катания в Казани
Мероприятие состоялось 30 августа, через три дня после официального открытия объекта.
В Казани прошла первая открытая тренировка в новом центре фигурного катания. Ее провела олимпийская чемпионка Алина Загитова. Мероприятие состоялось 30 августа — спустя три дня после того, как объект официально открыли.
— Спортсменка вышла на лед в тренировочном костюме и в течение часа отрабатывала элементы с юными фигуристами спортивных школ Татарстана, — передает информацию ТАСС.
После занятия олимпийская чемпионка провела автограф-сессию. Центр фигурного катания в Казани был открыт 27 августа. Его площадь превышает 6 тыс. кв. м.
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