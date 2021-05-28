«И лишить его госнаграды»: в Казани прокурор просит 14 лет колонии для экс-главы ТФБ Мусина

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Гособвинители запросили для него 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима, передает из суда журналист «Реального времени».



Также прокуроры просили лишить Мусина госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и установить трехлетний запрет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций, после окончания основного срока.

Гражданский иск АСВ на 47,2 млрд поддержали в полном объеме. Попросили взять банкира под стражу в зале суда.

По мнению гособвинителей Руслана Губаева и Динара Чуркина, на процессе была полностью доказана вина банкира в злоупотреблениях полномочиями по всем шести эпизодам уголовного дела. Гособвинители считают, что его действия «в собственных интересах, интересах своего бизнеса и третьих лиц» привели к краху банка и обернулись потерями для тысяч вкладчиков.

Ранее в Следкоме по РТ оценили ущерб по делу в 53 млрд рублей. В суде защита неоднократно предпринимала попытки снизить эту сумму, ходатайствовала о назначении судебной бухгалтерской, экономической экспертизы. В ответ от стороны обвинения и потерпевших прозвучали претензии в затягивании процесса на финальной стадии. В то же время АСВ сократило размер своего гражданского иска до 47,2 млрд рублей, поскольку в арбитраже было заключено мировое соглашение по эпизоду передачи «Бинбанку» прав требования по кредитам на 2,7 млрд рублей.

Напомним, сам Роберт Мусин на допросе в суде заявил, что полностью признает вину лишь в четырех из шести эпизодов злоупотребления полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Эпизод с выдачей самому себе кредита в 133 млн рублей через семейную фирму «Аида и Д» он предложил квалифицировать по менее тяжкой части, настаивая, что сама по себе эта сумма в случае невозврата не могла повлечь отзыв лицензии у банка. Такую же позицию бывший глава ТФБ занял по эпизоду с выводом через «Казанскую сельхозтехнику» и офшоры еще 256 млн рублей.

При этом, признавая часть эпизодов на словах, Мусин на протяжении нескольких часов пытался убедить суд, что действовал исключительно в интересах банка в надежде удержать его на плаву. Этим он объяснял длительную выдачу кредитов (невозврат оценен почти в 20 млрд руб., — прим. ред.) группе компаний убыточной торговой сети «ДОМО». Возврат ВИП-поручителям (в лице Госжилфонда, Зеленодольского завода им. Горького, ПСО «Казань» и др.) залогового имущества на 27 млрд по тем же кредитам перед самым крахом банка подсудимый называл выполнением личных договоренностей с руководителями предприятий.

Суд над Мусиным начался в августе 2019-го. Уже после этого силовики возбудили еще два уголовных дела о преступлениях в «Татфондбанке». Как сообщал в интервью «Реальному времени» глава Следкома по РТ Валерий Липский, к банкиру у следователей все еще очень много вопросов.

Фото: Ирина Плотникова

Какие сроки дают банкирам в России за невозвратные кредиты и почему за время следствия Мусин успел отсидеть почти пять лет — в материале «Реального времени».