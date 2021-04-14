АСВ скостило гражданский иск к Мусину до 47,2 млрд рублей

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани представитель потерпевшего АСВ Юрий Пиягин уточнил исковые требования к подсудимому экс-предправления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Если раньше АСВ требовало с него почти 50 млрд рублей, то сегодня сократило требования о компенсации ущерба от преступления до 47 млрд 244 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».



Такое решение Пиягин обосновал заключенным ранее досудебным соглашением относительно сделки между ТФБ, «БинБанком» и Московской инжиниринговой группой по уступке прав требования казанского банка по 32 кредитным договорам на 2 млрд 713,5 млн рублей в обмен на собственные облигации. Впоследствии полученный кредитный портфель в «БинБанке» оценили как плохой, АСВ оспорило сделку через суд, однако в Арбитраже РТ еще в сентябре 2017 года было заключено мировое соглашение и по факту требования по обязательствам на 2,7 млрд были восстановлены.

«Мне неизвестно о каких-либо действиях подсудимого по способствованию заключению этого мирового соглашения», — пояснил представитель АСВ, а также добавил, что по участвовавшим в сделке уступки облигациям ТФБ технический дефолт наступил раньше заключения данного соглашения.

Свое заявление Пиягин сделал по завершении допроса Роберта Мусина и оглашения тех его показаний в Следкоме, которые отличались от сказанного обвиняемым в суде. В заседании объявили перерыв до 20 апреля.

Накануне в суде Мусин рассказал о швейцарских «активах» ТФБ и о выполнении личных обязательств по выводу залогов крупных организаций, откликнувшихся на просьбы помочь тонущему банку.