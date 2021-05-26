Роспотребнадзор выяснит, кто виноват в отравлении посетителей More&More

Фото: Ринат Назметдинов

«Самое дорогое отравление»

Шквал жалоб от недовольных посетителей обрушился накануне на казанский ресторан More&More — люди говорили о том, что отравились в этом заведении.

— Были на открытие террасы Море море компанией из 10 человек. У людей, которые ели устрицы, а это 7 человек, отравление, девушке ставили капельницу. Со слов администратора мы не единственные пострадавшие гости, отравление имеет массовый характер. Прошу разобраться в этой ситуации, — пишет пользователь bulat4694 (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Это заявление подтверждают и другие комментаторы — большинство из них также говорят, что были на открытии веранды в эти выходные, ели там устриц, а после почувствовали себя плохо, поднялась температура, начало тошнить. Две девушки рассказали, что с ними случилось то же самое гораздо раньше — еще в майские праздники, 2 и 8 мая, причем одна из них заказывала не устриц, а креветок.

Большинство комментаторов также заявляют, что были на открытии веранды в эти выходные, ели там устриц, а после почувствовали себя плохо. Фото tripadvisor.ru

— Мы 8 мая приходили к вам и ели устриц, потом всей семьей слегли. Такого дня рождения у меня никогда еще не было. Чуть не отъехала за эти два дня ада, — пишет marina_planina_.

Ресторан More&More входит в холдинг Bulldozer Group московского бизнесмена Александра Орлова. Средний чек этого заведения — 2,5 тыс. рублей на человека.

Пользователи рассказывают, что «входной билет» на открытие веранды стоил 15 тысяч «депозитом» (то есть в эту сумму входила стоимость блюд). В ресторане пояснили, что это не совсем так: «депозитными» были лишь несколько столов. Тем не менее для многих посетителей это стало «самым дорогим в жизни отравлением».

В Минздраве Татарстана сообщили, что всплеска обращений с отравлениями в дни после открытия веранды в More&More зафиксировано не было. Фото inkazan.ru

При этом пока неизвестно, сколько именно человек отравились. В ресторане сообщили, что официально с жалобами к ним никто не обращался, но несколько человек позвонили администратору ресторана. В Минздраве Татарстана сообщили, что всплеска обращений с отравлениями в дни после открытия веранды в More&More зафиксировано не было.

Ресторан намерен выплатить компенсации за лечение

В комментариях на странице More&More уже отметился официальный аккаунт татарстанского Управления Роспотребнадзора — ведомство заявило, что информация об отравлении принята к рассмотрению. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Роспотребнадзора.

Представители ресторана сообщили нашему изданию, что проверку ожидают сегодня.



Как заявляют в Bulldozer Group, все документы полностью соответствуют требованиям контролирующих органов. Фото: Ринат Назметдинов

К настоящему моменту управляющий заведением уже изучил документы поставщиков свежей морепродукции — как заявляют в Bulldozer Group, все документы полностью соответствуют требованиям контролирующих органов. Также они подтверждают, что вся продукция была свежей и качественной. Со стороны ресторана нарушений также не было, говорят в заведении — там уже отсмотрели записи с видеокамер.

Поставщик сейчас проводит собственное внутреннее расследование, добавили в Bulldozer Group. Им является некий ИП Абдуллин — как утверждают в заведении, «надежный и проверенный [поставщик], который также поставляет устрицы во многие рестораны Казани».

Ситуацию прокомментировал и основатель Bulldozer Group Александр Орлов — он заявил, что заведение готово компенсировать всем пострадавшим затраты на лечение. «Управляющий рестораном More&More еще до выяснения всех обстоятельств связался с пострадавшими, узнал об их самочувствии и предложил компенсировать все затраты на медицинские услуги», — заявил Орлов.

— Ресторан More&More с самого открытия работает с одними и теми же проверенными поставщиками. […] В день открытия летней веранды, 22 мая, в More&More была свежая поставка устриц, что подтверждалось всеми соответствующими документами. Морепродукты хранились в ресторане в соответствии со всеми нормами и были поданы на мероприятии абсолютно свежими. На данный момент мы разбираемся, что могло привести к данной ситуации, — говорит Орлов.

Напомним, что в день открытия веранды More&More Александр Орлов давал интервью «Реальному времени». Он рассказывал, что в заведении обедают первые лица Татарстана, а местная публика оказалась неожиданно искушенной, платежеспособной и требовательной. Кроме того, Орлов высказывался за отмену «пандемийных» ограничений для общепита Татарстана. Корреспондент издания не испытал симптомов отравления — впрочем, и устриц не ел.

Александр Артемьев