Туристы в России стали вдвое чаще выбирать «все включено» в отелях

При этом основная часть туристов по-прежнему выбирает варианты без питания или только с завтраком

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Туристы стали заметно чаще выбирать формат питания «все включено» при бронировании отелей в России. Его доля удвоилась по сравнению с прошлым годом — с 0,3 до 0,6%, а средняя длительность проживания увеличилась почти в три раза: с 2,7 до 7,3 суток.

— Это указывает на четкое формирование сегмента полноценного длительного курортного отдыха, — передает информацию ТАСС.



Несмотря на рост популярности «все включено», абсолютное большинство путешественников (почти 98%) по-прежнему предпочитают варианты без питания или с завтраками. При этом доля бронирований без питания выросла с 59,2 до 60,3%, тогда как спрос на концепцию с завтраком немного снизился — с 39,3 до 37,6%.

Трехразовое питание все чаще выбирают семьи: среднее число гостей в таком номере увеличилось с 2,5 до 2,9 человека, а продолжительность поездки выросла с 4,2 до 5,4 суток. Формат «все включено» также показал рост группы — с 2,2 до 2,5 человека.

Ранее сообщалось о возможном отказе Турции от дешевого формата All Inclusive.

Вадим Вахрушев