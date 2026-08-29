55% казанцев выступили против отмены олимпиадных льгот

Поддержали отмену — 21%, предложили альтернативу — 5%

Фото: Максим Платонов

Большинство жителей Казани выступают против отмены права поступать в вузы без вступительных испытаний (БВИ) по результатам олимпиад. Такие данные приводит сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Помощник президента Андрей Фурсенко ранее предложил усложнить задания ЕГЭ и отменить значительную часть олимпиад, так как они, по его мнению, себя обесценили.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Только 3% опрошенных казанцев поддержали эту инициативу. 15% высказались за упрощение экзамена. 21% устраивает текущий формат. 53% считают, что ЕГЭ нужно отменить вовсе.

При этом 55% респондентов выступили против отмены олимпиадных льгот. Поддерживает отмену 21%. 5% предложили альтернативные варианты, например учитывать олимпиады с ограничениями.

За сохранение таких возможностей поступления больше голосуют мужчины, чем женщины, а также респонденты от 35 до 45 лет. Обладатели дипломов вузов поддерживают БВИ чаще (58%), чем выпускники колледжей (42%).

Среди родителей старшеклассников отменить олимпиады готовы 24%, усложнить ЕГЭ — 5%.

Ранее Анатолий Вассерман предложил ограничить места в вузах для олимпиадников. Депутат Госдумы также призвал добиться сверхбюджетных выплат от Минобрнауки и проработать целевое обучение.

Алсу Сабирзанова