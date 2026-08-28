В ЕГЭ по истории и профильной математике увеличат баллы
Рособрнадзор представил проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027
Рособрнадзор представил проекты КИМ ЕГЭ-2027. Корректировки затронут только три предмета, сообщает ТАСС.
Что меняется:
- История: общее число заданий увеличено с 21 до 22, максимальный первичный балл вырос с 42 до 43, добавлено задание на работу с историческим источником по всеобщей истории.
- Профильная математика: в первую часть включены задания базового уровня сложности, во второй части появилось задание на математическое моделирование реальных ситуаций, максимальный балл увеличен с 32 до 33.
- Информатика: изменена тематика трех заданий, упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.
Без изменений: биология, география, иностранные языки, литература, базовая математика, обществознание, русский язык, физика и химия.
Все изменения направлены на синхронизацию КИМ с федеральными образовательными программами и новыми учебниками, а в математике — на усиление инженерной подготовки.
Ранее Рособрнадзор опубликовал проекты изменений в ОГЭ-2027. Поправки коснутся трех предметов: истории, обществознания и русского языка.
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