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В ЕГЭ по истории и профильной математике увеличат баллы

19:55, 28.08.2026

Рособрнадзор представил проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027

В ЕГЭ по истории и профильной математике увеличат баллы
Фото: Артем Дергунов

Рособрнадзор представил проекты КИМ ЕГЭ-2027. Корректировки затронут только три предмета, сообщает ТАСС.

Что меняется:

  • История: общее число заданий увеличено с 21 до 22, максимальный первичный балл вырос с 42 до 43, добавлено задание на работу с историческим источником по всеобщей истории.
  • Профильная математика: в первую часть включены задания базового уровня сложности, во второй части появилось задание на математическое моделирование реальных ситуаций, максимальный балл увеличен с 32 до 33.
  • Информатика: изменена тематика трех заданий, упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

Без изменений: биология, география, иностранные языки, литература, базовая математика, обществознание, русский язык, физика и химия.

Все изменения направлены на синхронизацию КИМ с федеральными образовательными программами и новыми учебниками, а в математике — на усиление инженерной подготовки.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проекты изменений в ОГЭ-2027. Поправки коснутся трех предметов: истории, обществознания и русского языка.

Вадим Вахрушев

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