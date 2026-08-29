В Татарстане действовал режим «Ракетная опасность» — в Казани объявляли угрозу атаки БПЛА

Аэропорты республики временно были закрыты

В Татарстане рано утром вводили режим «Ракетная опасность» — он действовал порядка двух часов. Режим отменили в 06:06, сообщили в РСЧС РТ.

Также объявляли угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. Аэропорты в республике временно закрывали — в 06:43 ограничения сняли.

Галия Гарифуллина