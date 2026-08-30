Глава РФ встретится с лидерами Китая, Индии и Киргизии

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Динар Фатыхов

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет несколько двусторонних встреч. Переговоры состоятся в Бишкеке и Владивостоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Действительно, следующая неделя и в Бишкеке, и во Владивостоке будет наполнена самыми разнообразными, но очень важными двусторонними встречами, — передают Вести.

Среди запланированных контактов — встречи с лидерами Китая, Индии и Киргизии. Песков отметил, что график главы государства будет насыщенным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 2 сентября проведет встречу с премьер-министром Монголии на полях Восточного экономического форума. Глава государства будет участвовать в работе ВЭФ с 1 по 3 сентября



Вадим Вахрушев