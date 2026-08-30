82% родителей в Казани поддержали запрет на телефоны в школах

Среди учителей уровень поддержки еще выше — 88%

Фото: Динар Фатыхов

Большинство родителей школьников в Казани одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Такие данные приводит сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

82% опрошенных выступили за инициативу Министерства просвещения. Среди отцов сторонников больше (85%), чем среди матерей (79%). Родители старше 40 лет поддерживают эту меру чаще — 89% против 75% более молодых респондентов. Среди обладателей высшего образования за запрет — 83%, среди выпускников колледжей — 75%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

У учителей уровень поддержки еще выше — 88%. Педагоги отмечают, что телефон отвлекает учеников и может провоцировать конфликты. Те, кто уже ограничил их на своих уроках, говорят о повышении внимательности и работоспособности детей.

Против жестких мер выступили только 7% учителей. Они указывают, что иногда гаджеты нужны для проектной деятельности или чтобы быстро найти информацию по теме урока. Учителя старше 40 лет настроены категоричнее (90%), чем их молодые коллеги (85%).

Ранее сообщалось, что Минпросвещения анонсировало изменения в школьной программе на 2026/27 год. До конца года откроют более 30 новых школ и отремонтируют свыше тысячи.

Алсу Сабирзанова