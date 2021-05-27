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В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина об охране в казанской гимназии №175

14:11, 27.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина об охране в казанской гимназии №175
Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который заявил, что стрельба в казанской гимназии №175 произошла из-за отсутствия должной охраны, за которую не хотели платить родители учеников.

«Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас, насколько я понимаю, ведется», — цитирует Пескова RT.

Напомним, Бастрыкин сообщил, что директор гимназии на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников. «Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — заявил глава Следкома.

Фото: Максим Платонов

Атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 май
    А Бастрыкина и СК почему росгвардия омон полиция охраняет?? Почему они сами не скидываются на охрану ??? пусть нанимают тоже 70- 80 летних дедушек бабушек на охрану. Дамир
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  • Анонимно 27 май
    Лечиться в платных клиниках,учиться платно ,в школе за все плати ,когда закончится этот беспредел? Согласна почему чиновников охраняют и они за охрану не платят ,хотя получают не минималку ,а детей охранять родители должны? Бастрыкина в отставку ,каждый день насилуют и убивают детей и никто не выявляет педофилов,а казанский теракт спишут на больного Галявиева ,а других кто был с ним не ищут,дураку ясно за такое короткое время он столько не мог натворить
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