В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина об охране в казанской гимназии №175

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который заявил, что стрельба в казанской гимназии №175 произошла из-за отсутствия должной охраны, за которую не хотели платить родители учеников.



«Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас, насколько я понимаю, ведется», — цитирует Пескова RT.

Напомним, Бастрыкин сообщил, что директор гимназии на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников. «Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — заявил глава Следкома.



Фото: Максим Платонов

Атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.



Татьяна Демина