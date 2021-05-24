Верховный суд РТ продлил арест трем фигурантам дела о трагедии в ТЦ «Адмирал»

Фото: «Реальное время»

Под стражей до 24 августа оставил сегодня Верховный суд Татарстана осужденных руководителей ООО «Заря». Такое ходатайство поступило от прокурора Юрия Пронина в связи с тем, что завтра истекает ранее избранный срок ареста в отношении трех фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», передает журналист «Реального времени».



Речь идет о бывшем директоре «Зари» Гусейне Гахраманове (осужден к 13 годам колонии общего режима), его заместителе и отце Гюльгусейне Наджафове (9,5 года) и втором заме Николае Каекине (7 лет строгого режима). Парадокс в том, что все они находятся под стражей с 2015-го, причем в 2020-м их успели этапировать в колонии. А в 2021-м вернули в СИЗО, поскольку Шестой кассационный суд общей юрисдикции частично аннулировал приговор по делу о трагедии в «Адмирале» и продлил этой троице арест до 25 мая.

Напомним, в своем определении Шестой КСОЮ указал — доводы в защиту этой четверки осужденных не получили объективной проверки в апелляционной инстанции в части наказания по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору группой лиц).

Нюанс в том, что прокурорское ходатайство о продлении ареста было заявлено уже на стадии выступления подсудимых с последним словом. В связи с чем апелляционная тройка решила возобновить судебное следствие, несмотря на возражения трех осужденных, их адвокатов и двух потерпевших в зале. Все они также возражали и против продления срока в СИЗО.

В заседании осужденные руководители «Зари» участвовали из казанского изолятора по видео-конференц-связи. Успевший добиться значительного сокращения срока и выйти на свободу условно-досрочно топ-менеджер FSG Роберт Хайруллин направил в суд письменное заявление с просьбой рассмотреть жалобы в его отсутствие. Его адвокат Рамиль Ахметгалиев поддержал эту позицию, остальные участники процесса, включая семерых потерпевших, не возражали. Тут стоит отметить — на заседание суда пришли лишь те предприниматели-погорельцы, которые поддерживают позицию осужденных, а не обвинения.

В заседании апелляционной инстанции был объявлен перерыв до 9 июня.