Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в трагедии казанской гимназии — СКР

Официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила, что глава ведомства Александр Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в трагедии в казанской гимназии. Слова Бастрыкина были неверно интерпретированы.

Петренко заявила, что слова главы ведомства вырваны из контекста.

«Он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась», — говорится в сообщении, опубликованном в СК.

Ранее Бастрыкин высказался о причинах трагедии в казанской школе. Он рассказал, что директор школы на вопрос «Почему не охраняли школу?» ответила, что против охраны выступили родители школьников.

«Я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — цитируют Бастрыкина «Известия».

Ольга Плешкова