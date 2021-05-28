Сергей Мазаев: «Я счастлив, когда вижу своих соплеменников — русских, татар, добившихся успеха»

Выступление известного музыканта с филармоническим джаз-оркестром РТ завершило «Джаз-КроссоверФест-Казань»

В Татарской государственной филармонии вместе с филармоническим джаз-оркестром Сергея Васильева выступил Сергей Мазаев. Известными хитами в новой, оркестровой аранжировке музыканты завершили V Международный фестиваль «Джаз-КроссоверФест-Казань». Что делает лидера «Морального кодекса» счастливым, почему среди прочих женщин выделяет именно татарок и когда приедет в Казань в следующий раз — в репортаже «Реального времени».

«Прививку сделаю обязательно»

Больше месяца казанцы ждали выступления обладателя уникального тембра и бессменного лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Концерт, а вместе с ним и завершение фестиваля, был назначен на 25 апреля, но был перенесен из-за болезни артиста. Как он сам признался, это была коронавирусная инфекция.

— Да, я пошел прививаться недавно, но пока антител в крови предостаточно. Как только они уйдут, обязательно сделаю прививку. Нас ведь в детстве от всего прививали сразу и не спрашивали, — рассказал он. — По городу прогуляться пока не успел, зато на саундчеке вволю погулял по сцене. Я часто приезжал в Казань с группами «Автограф», «Здравствуй, песня», например. Но это было достаточно давно, в 80-е годы. Сейчас вижу, как город изменился и похорошел, особенно за последние 15 лет. Думается, эти изменения начались с 1000-летия Казани, — считает он.

Больше месяца казанцы ждали выступления обладателя уникального тембра и бессменного лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева

«Надо уметь слушать музыку»

Что касается прошлого, пандемийного года, Сергей Мазаев сказал, что он не стал сложным для него. Более того, артист со всей семьей уехал на дачу, много занимался музыкой самостоятельно, а вместе с единомышленниками в онлайн записал восемь видеоклипов.

— Кроме того, у меня появился новый проект. Это квартет, который я условно назвал «неэлектрический оркестр», по аналогии с Electric Light Orchestra. У нас — аккордеон, гитара, кларнет и контрабас. Мы играем музыку советских времен. Возвращается ли к ней интерес? Не знаю как у других, но лично у меня — да. Хорошая музыка приходит в нашу жизнь, и больше из нее не уходит. В этом ее прелесть. Последние 20 лет я играю классику. Я считаю, что эта музыка — для подготовленных, грамотных людей. Ее надо уметь слушать. Во всех музыкальных учебных заведениях есть такой предмет — «слушание музыки». С него начинается изучение предмета. Надо уметь слушать музыку. А тот ритмический шум, который нас окружает в последнее время — это художественная самодеятельность. Но это тоже хорошо, расширяет выбор. Ведь, например, чем больше человек занимается теннисом, тем у него больше шансов стать олимпийским чемпионом.

За что боролся…

Интересно, что слово «кажется» вызывает у Сергея Мазаева активное неприятие:

— Мне никогда и ничего не кажется. Кажется людям, которые плохо учились или верующим. Состояние веры, причем любой, — психическое расстройство. Я поклонник другой религии, она называется «наука»: биология, математика, химия. А вера — это просто ожидание чуда. «На лошади вы приехали или на мотоцикле?». Так пойди и посмотри, раз этот вопрос тебя так беспокоит. То есть не надо верить, надо знать.

Получается, что музыкант в чудо не верит. Он также утверждает, что и в его жизни никаких чудес не случалось. «К чему стремился, как работал — то и получил», — однозначно заявляет Сергей Мазаев.

«К чему стремился, как работал — то и получил», — однозначно заявляет Сергей Мазаев

«Карабас-Барабас опрокинул бас»

При этих строчках песни «Первый снег» сразу вспоминается довольный Владимир Этуш, играющий на тубе в дождь и восклицающий при этом: «Ну просто праздник какой-то!». А что же делает счастливым самого Сергея Мазаева?

— Здравый смысл. Общение с приятными людьми. Я счастлив, когда вижу своих соплеменников — русских, татар, вообще россиян, добившихся успеха. Вот Марат Сафин, мой младший приятель, — я горжусь им, потому что он прославил нас всех — и татар, и всю Россию. Меня радует настоящая успешность. Не «цап-царап», а когда по-настоящему — думают, делают и добиваются успеха. Я рад, когда становлюсь частью таких настоящих людей. Вот, например, меня приняли в общество классических музыкантов: после 20-летнего перерыва я взял в руки кларнет. И я счастлив этим.

«Мы не различали друг друга по национальности»

Сергей Мазаев признался, что с нетерпением ждет нового визита в Татарстан:

— Мне здесь очень нравится. И я очень люблю татарок. Вся нежность в моих песнях — от мамы и бабушки, от татар, которые жили вокруг нас. В детстве мы, когда отец ушел от нас, мы жили в Москве на Переяславке, где вокруг селилось много татар и ассирийцев. Но никогда не возникало каких-то этнических недопониманий. Мы вообще не различали друг друга по национальности. Если человек культурный, цивилизованный, приятный — это и есть главный показатель, а не то, что русский он, татарин или еврей.

Однако секретом — что такого особенного в татарках — Сергей Мазаев не поделился. Он только мечтательно улыбнулся и загадочно произнес: «Не скажу».

В полном зале прозвучали хиты Мазаева — «Ночной каприз», «Первый снег», «До свидания, мама»

«Я не актер, я не умею играть»

Мало кто знает, что впервые на киноэкране Мазаев появился в фильме «Место встречи изменить нельзя», причем мелькнул он тогда два раза. В сцене с рестораном, когда Белявский в образе Фокса высаживает окно официанткой, и второй раз, когда Шарапов приходит в кинотеатр, чтобы арестовать кого-то из действующих лиц. Многим помнится он и по маленькой роли одного из Неизвестных отцов в «Обитаемом острове» Сергея Бондарчука.

— Ну какая кинокарьера, что вы? Я просто изображал музыканта в кадре. Это даже не эпизод, а массовка. Статист это называется. Кстати, и Ларису Гузееву в этой ленте можно увидеть танцующей — я сам только недавно узнал об этом. Меня очень много после приглашали сниматься в кино, но я не актер, я не умею играть. Поэтому и не соглашался, неприятно чувствовать себя неловко. Там, где я не уверен в себе, туда и не хожу. Актерство не по мне. Зато я люблю, когда мои песни нравятся слепым. Тогда это точно хорошая музыка, потому что визуальное воздействие тоже накладывает отпечаток на восприятие.

Кстати, музыкант ничего против участия в телевизионных музыкальных шоу не имеет. Он даже недавно снялся в одном таком на НТВ. Но в ближайшее время опыт повторять не собирается — съемки занимают много времени, а Мазаев им очень дорожит: «У меня сейчас три музыкальных коллектива, а еще самому на инструменте заниматься нужно, есть новый проект с Федоровым. График плотный».

Вместе с оркестром Сергея Васильева певец выступил впервые

«Все дороги ведут в Казань»

Вместе с оркестром Сергея Васильева певец выступил впервые. При этом во время саундчека он не раз хвалил как коллектив в целом, так и отдельных музыкантов — ударника, саксофониста: «Замечательные музыканты, я в восторге!».

Казанские джазмены были готовы к приезду звезды:

— Сергей Мазаев относится к той плеяде вокалистов, про которых можно сказать, что это действительно профессионалы во всем. Мы знали, что никаких проблем не будет — у Сергея большой опыт выступления с различными коллективами, с оркестром Игоря Бутмана, например. Программа, музыка, ноты — все есть, так что были уверены — договоримся. Мы тщательно подходим к подготовке любых концертов. В этот раз был отдельных блок, посвященный песням «Морального кодекса», но в оригинальной аранжировке, которую выполнил в основном Виталий Долгов. К сожалению, он уже не с нами. Замечу, что Долгов стал популярен, когда сотрудничал с оркестром Олега Лундстрема — все дороги ведут в Казань. Правда, аранжировку к песне «Я выбираю тебя» написал я. Так что звучание сегодня — особенное, необычное.

До встречи с «Классикой без кодекса»

Стоит ли говорить, что все билеты на концерт были раскуплены. В полном зале прозвучали хиты Мазаева — «Ночной каприз», «Первый снег», «До свидания, мама». Вместе с ним зал подпевал «Ноктюрну» Арно Бабаджаняна, «Симоне» Владимира Кузьмина, Unchain My Heart Джо Кокера и «Темной ночи» Никиты Богословского. Оркестр побаловал публику произведениями Стиви Уандера, Астора Пьяццоллы и Римского-Корсакова. Следующая джазовая встреча, как и новые фестивали, на сцене Татарской филармонии состоятся уже в новом сезоне.

— С моим учителем кларнета Сергеем Федоровым, он часто приезжал, кстати, в Казань, подготовили программу «Классика без кодекса», с которой планируем приехать в Татарскую филармонию. Сейчас идут переговоры, — пообещал Сергей Мазаев.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов