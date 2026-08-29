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Светомузыкальный фонтан на озере Кабан в Казани появится в 2027 году — фото

16:10, 29.08.2026

В оформлении планируется использовать мотивы татарской культуры

Светомузыкальный фонтан на озере Кабан в Казани появится в 2027 году — фото
Фото: скриншот видео из телеграм-канала мэрии Казани

Светомузыкальный фонтан на озере Кабан в Казани появится в 2027 году. Плавающая конструкция с водным экраном для светомузыкальных шоу станет частью обновленной набережной озера Нижний Кабан.

скриншот видео из телеграм-канала мэрии Казани

— В оформлении планируется использовать мотивы татарской культуры, — добавили в пресс-службе мэрии.

скриншот видео из телеграм-канала мэрии Казани

Напомним, в Казани завершилось благоустройство третьей очереди набережной Кабана. Проект охватил последнюю неблагоустроенную часть береговой линии рядом со Старо-Татарской слободой и бывшей промышленной зоной, где сейчас активно развивается редевелопмент.

Галия Гарифулина

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