Светомузыкальный фонтан на озере Кабан в Казани появится в 2027 году — фото
В оформлении планируется использовать мотивы татарской культуры
Светомузыкальный фонтан на озере Кабан в Казани появится в 2027 году. Плавающая конструкция с водным экраном для светомузыкальных шоу станет частью обновленной набережной озера Нижний Кабан.
— В оформлении планируется использовать мотивы татарской культуры, — добавили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в Казани завершилось благоустройство третьей очереди набережной Кабана. Проект охватил последнюю неблагоустроенную часть береговой линии рядом со Старо-Татарской слободой и бывшей промышленной зоной, где сейчас активно развивается редевелопмент.
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