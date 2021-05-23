В Минске задержали основателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича

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В Минске задержали основателя признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он летел из Афин в Вильнюс.

Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился мужчина, совершил экстренную посадку в Минске, после того как поступило ложное сообщение о его минировании, пишет «РИА Новости».

Информацию о задержании Протасевича подтвердили и в МВД Белоруссии.

В ноябре прошлого года Белоруссия обратилась к Польше с просьбой выдать Протасевича «с учетом особой общественной опасности преступной деятельности» на встрече с временным поверенным в делах страны. Польской стороне была направлена нота с копией запросов в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

В феврале этого года СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию Романа Протасевича.

Татьяна Демина