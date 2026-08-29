Казанцы начали активно обновлять гардероб к осени

Продажи мужской одежды выросли на 72%, женской обуви — на 52%

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Жители Казани стали активнее покупать одежду и обувь к осени. Самый заметный рост — у мужской одежды (+72%) и женской обуви (+52%). Такие данные приводят аналитики Авито.

Одежда

В категории женской одежде продажи прибавили 41%. Самые популярные позиции: платья — 22% продаж по 2 000 рублей, верхняя одежда — 11% за 4 300 рублей, топы и футболки — 10% за 1 400 рублей.

Мужчины активнее всего покупали кофты и футболки — на них пришлось 74% продаж по 2 200 рублей. Также в тренде верхняя одежда — 6% за 4 700 рублей, и шорты — 5% за 1 800 рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обувь

В категории женской обуви наибольшим спросом пользуются кроссовки и кеды — 22% продаж по 3 200 рублей. На туфли пришлось 17% по 1 900 рублей, на босоножки — 15% по 1 800 рублей.

Мужская обувь прибавила 14%. Чаще всего брали кроссовки — 49% продаж по 4 500 рублей, кеды — 15% по 5 000 рублей, и ботинки — 9% по 3 800 рублей.

Сумки и аксессуары

Продажи в категории «Сумки, рюкзаки и чемоданы» выросли на 49%. Больше всего покупали сумки — 59% продаж по 3 100 рублей, чемоданы — 21% за 2 200 рублей, и рюкзаки — 14% за 2 300 рублей.

Аксессуары год к году стали покупать активнее на 44%. В основном это головные уборы — 26% продаж по 1 400 рублей, очки — 19% за 5 900 рублей, носки, чулки и колготки — 9% за 600 рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мода на ресейл

Доля ресейла выросла: женская одежда — с 51% до 53%, мужская обувь — с 26% до 28%, аксессуары — с 34% до 36%, сумки — с 47% до 49%.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин начинает поиск товаров с ресейл-платформ. Более 77% россиян хотя бы раз продавали личные вещи.

Алсу Сабирзанова