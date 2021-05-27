В Казани могут ввести ограничение по весу на электросамокатах

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что сейчас прорабатывается вопрос с руководством шеринговых компаний, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Об этом он рассказал во время прямого эфира.

Шакиров отметил, что технически это возможно сделать благодаря ограничению по весу на самокате. Легкий пассажир, например 30 кг, не сможет поехать.

Также он рассказал, что технически реализована возможность спешивания с самокатов на перекрестках. Со временем будет увеличиваться количество мест, где нужно слезть с электросамоката, чтобы перейти дорогу.

Всего в городе 120 тыс. уникальных пользователей таких сервисов. Около полумиллиона поездок уже совершено в Казани.

Недавно в Казани сервис проката электросамокатов Whoosh ограничил их допустимую скорость на ряде участков.



Алексей Нечаев