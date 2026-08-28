Препарат на основе тирзепатида появится в России для лечения ожирения и диабета

Лекарство на основе тирзепатида является аналогом американского «Мунджаро»

Фото: Михаил Захаров

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на новый препарат для борьбы с ожирением. Лекарство под названием «Тирвелла» разработала российская группа компаний «Р-Фарм», сообщили в пресс-службе производителя.

— Группа компаний «Р-Фарм» получила регистрационное удостоверение Минздрава России на препарат «Тирвелла» (МНН тирзепатид) для терапии ожирения и сахарного диабета второго типа, — передает информацию ТАСС.

Препарат создан на основе тирзепатида — это вещество, которое одновременно влияет на два рецептора (ГИП и ГПП-1), стимулируя выработку инсулина и регулируя чувство насыщения. Благодаря этому он помогает контролировать как аппетит, так и уровень сахара в крови.

«Тирвелла» является аналогом американского препарата «Мунджаро» и выпускается в удобной форме — готовых к использованию одноразовых автоинжекторов.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для лечения агрессивной формы рака молочной железы.



Вадим Вахрушев