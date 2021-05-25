Слуцкий из «Рубина» признан лучшим тренером РПЛ в мае

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в мае, сообщает пресс-служба лиги.

Рулевой казанцев победил в голосовании среди болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер» и в сумме голосов стал победителем номинации. При этом эксперты от РПЛ назвали лучшим тренера «Уфы» Алексея Стукалова, вместе с командой сохранившего прописку в лиге на следующий сезон.

Под руководством Слуцкого «Рубин» провел в мае три встречи, добившись в них двух побед и одной ничьей. Семь набранных за месяц очков позволили казанской команде остаться на четвертой строчке турнирной таблицы по итогам сезона и пробиться в еврокубки. В следующем сезоне «Рубин» будет выступать в Лиге конференций.

Напомним, на приз лучшего тренера мая были также номинированы Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак») и Владимир Федотов («Сочи»).