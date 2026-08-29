В КФУ представили Валерию Фалькову разработки в области трансплантологии и лечения онкологии

Когда производство выйдет на плановую мощность, проект сможет покрыть до 90% потребности российского рынка в этой фармацевтической субстанции

Научно-производственный центр фармацевтических субстанций КФУ презентовал главе Минобрнауки Валерию Фалькову разработки критически важных фармацевтических субстанций для онкологии и трансплантологии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня на базе центра производят две фармацевтические субстанции:

одна из них используется при производстве противоопухолевых препаратов, которые останавливают рост раковых клеток, уничтожают их или помогают иммуннитету пациента бороться с онкологией;

вторая является действующим веществом иммунодепрессивных препаратов. Они пожизненно необходимы людям, которые перенесли трансплантацию. Ранее в России их производили на основе субстанции из Японии.



До 2030 года в центре хотят разработать до 50 препаратов. Деятельность ведется в том числе в рамках программы Минобрнауки «Приоритет-2030». Когда производство выйдет на плановую мощность, проект сможет покрыть до 90% потребности российского рынка в этой фармацевтической субстанции.

Напомним, в Татарстане впервые в России создадут цифровую платформу для федерального регистра пациентов с саркоидозом. Разработку подготовили ученые Казанского государственного медицинского университета под руководством профессора Александра Визеля совместно с ИТ-специалистами КФУ.

Галия Гарифуллина