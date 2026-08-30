Песков назвал интеграцию РФ и Белоруссии самой продвинутой на постсоветском пространстве

Он также объяснил необходимость встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 29 августа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимодействие России и Белоруссии наиболее глубокой формой интеграции среди всех стран бывшего Советского Союза.

— Повестка дня настолько обширная, что она требует регулярных встреч, — передает его слова ТАСС.

Он также прокомментировал встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла накануне в Ново-Огарево. Встреча состоялась перед саммитом ШОС в Бишкеке, но, как отметил представитель Кремля, это не разовая акция, а часть системной работы.

Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Минска развивается успешно. С начала года взаимный товарооборот двух стран вырос на 12,5%.

Вадим Вахрушев