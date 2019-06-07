Путин: планов по объединению России и Белоруссии нет

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии планов по объединению России и Белоруссии.

«По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее Bloomberg сообщил, что Кремль обсуждает сценарий оставления президента России Владимира Путина как можно дольше. Один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин. Это позволит ему обойти ограничения по количеству президентских сроков.

Позже издание написало, что Путин беспокоится о вероятном выходе Белоруссии из-под влияния Москвы.