«У нашего министра глаза на лоб полезли»: ИИ сосчитал смету быстрее ГИСУ

Кибератак в стране становится больше, а в Татарстане технологии ИИ пока испытывают на животных

Замминистра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов. Фото: Мария Зверева

«Ставится задача к 2030 году увеличить количество пользователей искусственного интеллекта на 50%, но пока к нему относятся с некоторым недоверием», — рассказывал замминистра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов на встрече с IT-сообществом. Ведомство недавно презентовало разработку ИИ министру строительства республики Марату Айзатуллину, и та показала почти 100%-ное совпадение с выводами ГИСУ. «Главное, что сошлось», — смеялись в зале. В настоящий момент корпорации и частные клиенты готовы тратиться на обновление отечественного ПО и кибербезопасность. С начала 2022 года объем отечественных решений по кибербезопасности вырос в полтора раза — до 334 млрд рублей, прогноз на 2028 год — до 715 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Число кибератак на бизнес выросло в 2,5 раза

Российский бизнес остается главной мишенью для зарубежных хакеров, количество кибератак продолжает расти, рассказал IR-директор Positive Technologies Юрий Мариничев на тематической конференции по информационным технологиям в Казани. По последним данным, в прошлом году их количество возросло в 2,5 раза, а совокупное число критичных инцидентов, которые привели к финансовым потерям или остановке работы, составило почти 30 тысяч.

Необходимость выстраивания защиты подталкивает к дополнительным затратам. Интерес к отечественным решениям подскакивает после резонансных инцидентов. Так, в марте нефтяная компания ЛУКОЙЛ подверглась массированной хакерской атаке, которая нанесла ущерб бизнесу, отмечалось на конференции. Объектами хакерских кибератак чаще всего становились промышленность, банки и телекоммуникационные компании.

предоставлено пресс-службой Innostage

По итогам 2024 года объем российского рынка услуг кибербезопасности увеличился на 30% и достиг почти 600 млрд рублей. Больше всего выросли услуги по программному обеспечению (на 46%, до 273,6 млрд рублей), IT-услуги (на 35%, до 206,6 млрд рублей), аппаратное обеспечение (на 19%, до 113,2 млрд рублей).

Рынок растет высокими темпами, но у каждого вендора своя динамика. По словам Юрия Мариничева, татарстанские компании переходят на отечественные технологии, когда сталкиваются с киберрисками. Подстегнет интерес повышение ответственности за утечку данных. Как рассказал Мариничев, сейчас обсуждается введение оборотных штрафов. Они могут составить около 1 млрд рублей, чтобы заинтересовать компании защищать данные клиента надлежащим способом.

Преференции только для наших

Угроза возвращения западных вендоров не пугает. «Поддержка отрасли находится в центре внимания государства. [Глава Минцифры России] Максуд Шадаев заверил, что в случае их повторного прихода на рынок меры поддержки будут оказываться только российским компаниям», — рассказал Мариничев. Он привел прогнозы Центра стратегических разработок о том, что дальнейший рост составит 23,6% в год до 2028 года, что позволит достичь объема 715 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С другой стороны, есть сдерживающий фактор в виде высокой ключевой ставки ЦБ. Как заметил IR-директор группы «Астра» Владислав Аншаков, клиенты продолжают испытывать шок из-за этого. По первому кварталу есть замедление, заказчики приостанавливают закупки решения.

Татарстанские IT-компании видят ограничения в росте на российском рынке и нацелились на Ближний Восток. Как сообщил замминистра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов, в эти дни идет учреждение инновационного IT-хаба в Катаре. СП создается IT-парком Татарстана и компанией AL ADID Business Holding, принадлежащей принцу Катара. СП создается на паритетных началах — 50 на 50, уточнил он. И сам головной офис будет находиться в Дохе.

ГИСУ готовило смету месяц, а ИИ — несколько минут

— Создаваемый в Катаре хаб будет центром интеграции IT-решений, разработанных в Татарстане, — рассказал он. — Почему нужно лобби на высшем уровне? Потому что крупные проекты без государственной поддержки делать тяжело. Тем более на международном рынке. Поэтому протаптываем дополнительную тропинку. Мы делаем на этом акцент, потому что российский рынок ограничен, — объяснил он.

Позднее он уточнил, что руководство IT-хабом будет возложено на менеджмент AL ADID Business Holding, а Татарстан будет представлять русский IT-специалист, живущий в Катаре последние 8 лет.

Перспективным он назвал внедрение технологий ИИ. «Ставится задача к 2030 году увеличить количество пользователей ИИ на 50%, но пока к нему относятся с некоторым недоверием. Сильно недооцениваются технологии ИИ, не все представляют, насколько они могут повысить производительность труда», — посетовал замминистра цифрового развития.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В настоящее время для чиновников Татарстана во внутреннем контуре есть свой ИИ, 68 членов правительства используют госпилот. Недавно его презентовали министру строительства республики Марату Айзатуллину.

— По фотографии типового образца ФАП в сельской местности поставили задачу подготовить проектную документацию и примерную смету строительства. ИИ определил примерную площадь, состав материалов и сосчитал стоимость. Получилось 7,5 млн рублей. У министра глаза на лоб полезли. Ведь ГИСУ принесло смету, где насчитали 7 млн 559 тысяч. А те готовили целый месяц, — сказал Булат Габдрахманов.

В зале посмеялись: «Хорошо, что сошлось». В настоящее время технологии ИИ активно внедряют в сельском хозяйстве — в коровниках и на птицефабриках, следовало из презентации замминистра цифрового развития. Видимо, решили сначала испытать на животных.