В Казани начали избавляться от таксопарков с «иномарками»

Фото: Максим Платонов

В Казани два таксопарка, полностью состоящих из автомобилей Kia, почти одновременно выставили на продажу. Их общая стоимость — почти 110 млн рублей. Примечательно, что это совпало с обсуждением законопроекта об использовании в такси исключительно отечественных машин. «Реальное время» поговорило с владелицей бизнеса и экспертом, чем обусловлена такая распродажа. Подробнее — в материале.

«Даже на Lada Granta иногда сложнее найти запчасти»

На популярном сайте объявлений появились предложения о продаже двух казанских таксопарков, расположенных в Ново-Савиновском районе, недалеко от «Татнефть-Арены». Первый, состоящий из 88 автомобилей Kia Rio разных лет выпуска (2018—2021) — 18 на МКПП и 70 на АКПП, — оценен в 100 млн рублей. Второй, включающий девять автомобилей, продается за 9 млн рублей.

В объявлении о продаже крупного парка подчеркивается, что автомобили «передаются c действующими водителями», а загрузка составляет 95%. Продавец обещает предоставить всю финансовую документацию и гарантирует окупаемость бизнеса за 1,5 года.

«Реальное время» связалось с владелицей, чтобы узнать о причинах продажи.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы меняем структуру бизнеса. Автомобили, которые шли под выкуп, остаются, а арендные машины решили продать. Это просто оптимизация активов, — заявила она.

На вопрос о возможных проблем с обслуживанием автомобилей и ремонта она заверила, что у Kia — это «преимущество» в сравнении с другими зарубежными марками.

— Kia Rio — одна из самых простых в обслуживании машин. Запчасти всегда в наличии. Это не BMW или Volvo, где с ними часто возникают проблемы. Даже на Lada Granta иногда сложнее найти запчасти, — заявила она.

— Когда у вас одинаковые автомобили, вам проще из одного сделать донора и с него перекидывать [запчасти], чем покупать несколько разных брендов, и потом на каждый покупать одну и ту же деталь. Это определенные неудобства, поэтому компании стараются покупать авто одной марки и обслуживать их в одном месте, — объяснил в разговоре с «Реальным временем» представитель Федерации автовладельцев России в Казани Дмитрий Золотов.

Почему казанцы предпочитают иностранные автомобили в такси

Второе объявление менее содержательно. В нем указано, что все девять автомобилей на механике с лицензией. Таксопарк также заполнен на 100%. Продавец заверяет, что за 2024 года выручка составила 5,6 млн рублей, при этом затраты составили 1,08 млн — туда входит ОСАГО, запчасти и зарплаты сотрудникам. Все автомобили в собственности.

Дмитрий Золотов пояснил, что таксопарки обычно продают автомобили старше трех лет, потому что «они требуют вложения». Он отметил, что ресурс таких машин уже достаточно выработан и они нуждаются в повышенном внимании, особенно учитывая высокие цены на запчасти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сейчас многие используют либо китайцев, либо более бюджетные варианты для такси. Потому что самое основное — это не купить автомобиль, а его содержать, и как раз эти расходники и являются проблемой для всех обслуживающих организаций. Поэтому, когда таксопарки только начинали работать, они разом покупали сразу несколько машин. Сейчас пришло время, когда им приходится их продавать, — сказал он.



Золотов также рассказал об использовании российских автомобилей в такси.

— Отечественных автомобилей вообще очень мало. Это, скорее всего, самый бюджетный вариант. [Их количество] в Казани сложно сказать. По регионам есть очень много таких авто, но они уже достаточно старые и работают в регионах с невысоким уровнем дохода. В Казани все-таки используются больше базовый и премиум-класс, поэтому эти автомобили просто по характеристикам, по габаритам не подходят под тот же самый стандарт, — заключил спикер.