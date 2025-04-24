На Кабане звучит родная речь. А в городе?

День родного языка перебрался к новому зданию театра Камала

«Мин татарча сөйләшәм»: от старого Камала — к новому. Фото: Максим Платонов

26 апреля в 20-й раз в Казани пройдет акция «Мин татарча сөйләшәм»/«Я говорю по-татарски». Она в очередной раз сменила локацию, как и многие другие апрельские события, переехав к новому зданию театра Камала. Подробнее о том, как в одном месте оказались писатели, молодежь, дизайнеры, а также какой эффект у премии «Тяжело с татарским», — в нашем материале.

Сначала премия, потом поэзия, далее — музыка

День родного языка начнется традиционно — с возложения цветов у двух памятников Тукая: рядом с театром оперы и балета имени Мусы Джалиля и в сквере имени поэта. Но потом мероприятия будут проходить уже у нового здания театра Камала на ул. Хади Такташа, 74.

Как указали в Министерстве культуры РТ, это связано с изменением правил проведения уличных мероприятий (теперь организовать что-то масштабное рядом с жилыми домами, что на Театральной, что на Баумана, очень сложно). К тому же события предполагают телетрансляцию, так что было решено собрать основные ивенты в одном пространстве.

На основной сцене театра вручат госпремии имени Тукая. В Восточном зале пройдет показ спектакля детской татарской театральной студии «Апуш» — «Авыл эте Акбай»/«Деревенский пес Акбай» и музыкальная программа. В Универсальном зале — чтение в прямом эфире стихов и спектакль «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая». C часу дня будет работать лекторий «Ачык университет»/«Открытый университет».

«Сенной базар» в этом году пройдет дважды. Реальное время / realnoevremya.ru

В холле между тем представят языковые проекты, которые поддержала Комиссия при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане.

Здесь же будет организован «Язгы Печән базары»/«Весенний Сенной базар». Обычно дизайн-маркет (вместе с лекторием, концертом, экскурсиями) проходит летом, но на этот раз организаторам — Всемирному форуму татарской молодежи предложили сделать и апрельский вариант, поскольку у изготовителей продукции с татарским компонентом не хватает точек выхода на аудиторию.

Премию Тукая в этом году вручат 26 апреля в театре. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Открытый театр

Почему-то именно маркет вызвал наибольший протест в социальных сетях, мол, негоже превращать театр в базар.

— «Печән базары» — не обычный базар, а фестиваль татарской культуры и дизайна, — отвечал председатель форума Райнур Хасанов. — Здесь не продают купленные в Китае товары с завышенной в 3-4 раза ценой. Это — дизайн-маркет, каждый его участник, каждый дизайнер — мастер, предлагающий вещи с национальными элементами, сделанные своими руками.

Также Хасанов напомнил, что в старом здании театра Камала и раньше проходили маркеты. И верно, еще в 2014 году, в частности, здесь был организована торговля во время всемирного форума татарских женщин. Дизайнеры торговали, к примеру, на молодежном вечере из трех одноактных спектаклей «Во вторник вечером». Наконец, в новом здании театра Камала уже проходил модный показ, а маркет был вписан в архитектурный форум «Казаныш».

Среди хедлайнеров этого года — группа Gauga. предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

Традиционный праздник поэзии от Союза писателей РТ начнется на улице в 14.00. А продолжится, впервые концертом акции «Мин татарча сөйләшәм».

Акция, посвященная родному языку, в 2006-м прошла на углу Баумана и Университетской (тогда еще пешеходной). Одной из участниц зарождающегося движения новой татарской музыки была Ильсия Бадретдин, звучали песни групп Ittifaq и «Алканат».



Вскоре мероприятие переместили на Баумана к часам, а состав исполнителей стал стремительно расширяться. В 2020-м году акция прошла в онлайн-формате, два года пыталась освоить площадь у исторического здания театра Камала, в 2023-м была организована в Казанском кремле.

Концерт «Мин татарча сөйләшәм» завершает череду событий — в этом году это квест школьников и студентов, лаборатория художников, поэтический батл искусственного интеллекта и поэтов. На концерте выступят группы Gauga, Tubatay Beats, K3DERT, ALTAN, а также Ilgiz, Malsi Music, Айдар Исхаков, Elina, Al Su, Айрат Хайруллин, Лейла Хафизова, Малика Юнусова, Гузель Сабирова и рэпер AIGYR.

Справедливости ради скажем, что и новости на русском на сайте ГАСО РТ датируются 2020-м. скриншот с сайта tatarstan-symphony.com

Влияет ли на госструктуры премия «Тяжело с татарским»?

СМИ обыкновенно привлекает премия «Тяжело с татарским», которая с 2012 года присуждается государственным структурам, не использующим в своей работе татарский язык в достаточном объеме, несмотря на то, что это прописано в Конституции республики и законе о языках Республики Татарстан. С прискорбием можно констатировать, что такие «награды» слабо мотивируют «победителей», требуется мощная реакция со стороны их руководства.

Первой эту премию получила дирекция Универсиады, когда ВФТМ не обнаружил в их печатной продукции и роликах ничего на татарском языке. В 2013 году «выиграло» «Электронное правительство», а в 2014-м — четыре учреждения культуры: Государственный симфонический оркестр РТ, театр имени Джалиля, театр кукол «Экият», а также Казанский Кремль.



Отметим, что сейчас на сайте ГАСО РТ дублируется много информации на татарском языке, но, к сожалению, страничка новостей пустует. На сайте «Экият» также переведена только самая «верхушка» контента. Пустуют многие разделы у театра оперы и балета. Сайт музея-заповедника «спотыкается» на новостях — на татарских страницах почти все написано на русском.

Премии получала система «Народный контроль», Центральная избирательная комиссия, Горьковское отделение РЖД, Министерство экологии РТ. Далее в черном списке оказались выставочный центр «Казань Экспо» (у него есть страница на китайском, но не татарском), «Татстат», Роспотребнадзор, Кремлевская набережная.

Антилидеры последних лет — IT-парк и префектура «Старый город» (а потом и предприниматели Старо-Татарской слободы). IT-парк получил премию за то, что не продублировал название «имени Башира Рамеева». Вопрос же локализации информации в туристической слободе стоит настолько остро, что он поднимался на февральской встрече татарской интеллигенции с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

— Что касается вывесок — правильное предложение. К туристическому сезону сделаем Старо-Татарскую слободу, тот исторический квартал, в том варианте, который для вас кажется идеальным, — согласился тогда Метшин.