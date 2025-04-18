На Московской бирже зафиксирован рост торгов акциями исламских инвестиций

Фото: Максим Платонов

В 2024 году объем торгов акциями, входящими в состав индекса исламских инвестиций, составил 5,24 трлн рублей. Это на 33% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом «РБК Татарстан» сообщили в пресс-службе Московской биржи.

Однако сам индекс исламских инвестиций по итогам прошлого года снизился на 9%. Для сравнения: в 2023 году наблюдался рост на 45%.

По итогам первого квартала 2025 года объем торгов акциями из индекса исламских инвестиций вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 1,4 трлн рублей. При этом с начала 2025 года сам индекс снизился на 8%. В аналогичном периоде прошлого года фиксировался рост на 18%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Индекс исламских инвестиций включает акции эмитентов, принципы деятельности которых соответствуют принципам исламской экономики. При формировании базы расчета индекса учитываются коэффициент free-float (не ниже 5%) и коэффициент ликвидности (не ниже 15%).

На сегодня в базу расчета индекса входят акции 15 компаний. Среди них — «Татнефть» (TATN), вес акций которой составляет 9,84%.

В прошлом году на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» была представлена торговая электронная площадка для предпринимателей, соответствующая нормам исламского финансирования. С момента запуска на ней было проведено более 250 сделок на сумму 200 млн рублей.



Рената Валеева