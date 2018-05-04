Каримов Альберт Анварович
Общая информация
Родился 23 января 1976 гола в г. Казани.
Образование:
1997 год — Казанский государственный финансово-экономический институт
2000 год — аспирантура Казанского государственного финансово-экономического института
Трудовая деятельность:
1996 — 1998 гг. — руководитель группы вексельного обращения ООО «Инвестиционная компания „ТДТ-Инвест“.
1998 — 1999 гг. — генеральный директор ООО „Инвестиционная компания “ТДТ-Инвест».
1999 — 2001 гг. — исполнительный директор ООО «Инвестиционная компания „ТДТ-Инвест“.
2001 — 2004 гг. — помощник первого заместителя премьер-министра РТ.
2002 — 2004 гг. — заместитель генерального директора Агентства по развитию предпринимательства РТ.
2004 — 2006 гг. — директор по экономике и финансам ОАО „Инновационно-производственный Технопарк “ИДЕЯ».
2006 — 2010 гг. — генеральный директор ОАО «УК „Идея Капитал“.
С 2008 г. — председатель совета директоров ОАО „Холдинговая компания “Тасма».
С 2009 г. — член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
С сентября 2010 г. — председатель совета директоров ОАО «Химград».
С декабря 2015 г. — заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 4
- Телефон: (843) 210-05-01
- Email: mpt@tatar.ru
- Сайт: mintorgves.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018