Каримов Альберт Анварович

Общая информация

Родился 23 января 1976 гола в г. Казани.

Образование:

1997 год — Казанский государственный финансово-экономический институт

2000 год — аспирантура Казанского государственного финансово-экономического института

Трудовая деятельность:



1996 — 1998 гг. — руководитель группы вексельного обращения ООО «Инвестиционная компания „ТДТ-Инвест“.

1998 — 1999 гг. — генеральный директор ООО „Инвестиционная компания “ТДТ-Инвест».

1999 — 2001 гг. — исполнительный директор ООО «Инвестиционная компания „ТДТ-Инвест“.

2001 — 2004 гг. — помощник первого заместителя премьер-министра РТ.

2002 — 2004 гг. — заместитель генерального директора Агентства по развитию предпринимательства РТ.

2004 — 2006 гг. — директор по экономике и финансам ОАО „Инновационно-производственный Технопарк “ИДЕЯ».

2006 — 2010 гг. — генеральный директор ОАО «УК „Идея Капитал“.

С 2008 г. — председатель совета директоров ОАО „Холдинговая компания “Тасма».

С 2009 г. — член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

С сентября 2010 г. — председатель совета директоров ОАО «Химград».



С декабря 2015 г. — заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ.

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