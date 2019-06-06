Минниханов и Хабиров подписали новый документ о сотрудничестве Татарстана и Башкирии

Сегодня в рамках ПМЭФ-2019 президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве между республиками.

Перед подписанием Минниханов представил членов правительства РТ, призвав теснее сотрудничать обе республики, сообщает корреспондент «Реального времени».

Также он поблагодарил коллегу из Уфы за проведенное празднование 100-летия Башкирии и пригласил на аналогичное мероприятие в 2020 году в Казани. Президент РТ выразил надежду, что Татарстан отметит вековой юбилей не хуже «башкирских братьев».

Радий Хабиров в свою очередь отметил, что Башкортостан всегда ориентируется на своего соседа и радуется его успехам. Он пообещал нанести ответный визит в Казань на празднование 100-летия Татарстана.

«Мы должны активно укреплять наше сотрудничество в разных направлениях во благо обеих республик», — подчеркнул Хабиров».

Напомним, соглашение о сотрудничестве между республиками было подписано в апреле 2019 года в Уфе.