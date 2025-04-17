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Совкомбанк запустил акцию «Кэшбэк-мания» с рассрочкой на 12 месяцев и возможностью получить кэшбэк до 100%

10:40, 17.04.2025
Совкомбанк запустил акцию «Кэшбэк-мания» с рассрочкой на 12 месяцев и возможностью получить кэшбэк до 100%
Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

В рамках акции «Кэшбэк-мания» *от Совкомбанка все держатели карт «Халва» могут получить рассрочку на 12 месяцев на покупки у партнеров акции, а также выиграть кэшбэк до 100% от суммы покупок.

Для участия в акции необходимо активировать ее в мобильном приложении Совкомбанка или в личном кабинете на сайте «Халвы».

После этого по 27 апреля включительно можно совершать покупки в магазинах партнеров с рассрочкой на 12 месяцев и участвовать в розыгрыше кэшбэка до 100% от суммы покупок (но не более 50 000 рублей) в акционных категориях.

Акция уже действует в таких категориях как «Авто», «Одежда и аксессуары», «Обувь» и «Путешествия», «Товары для ремонта» и «Мебель и товары для дома». А с 21 апреля к ним добавится еще одна категория — «Ювелирные изделия».

30 мая с помощью генератора случайных чисел будут определены 120 победителей (по 20 в каждой категории), которые получат кэшбэк до 100% от суммы своих покупок.

Полные условия и список партнеров доступны на странице акции.

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Справка

* акция «Кэшбэк-мания» С 17 марта по 27 апреля

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ЭкономикаБанки Татарстан

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