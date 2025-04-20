ЦБ и банкиры обсудили отмену комиссий по льготной ипотеке

Фото: Дарья Пинегина

Глава Сбербанка Герман Греф объявил о готовности отменить комиссии при выдаче льготной ипотеки, но предупредил, что это может привести к резкому снижению объемов кредитования. По его словам, банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток.

— Будем отменять комиссии, однако это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна, — пояснил Греф.

Андрей Костин, возглавляющий ВТБ, поддержал позицию Сбербанка.

— Не от хорошей жизни эти комиссии вводились, но должен быть равный подход. Президент сказал — сделаем, конечно, — заявил он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против практики взимания комиссий, назвав ее непрозрачной схемой, ведущей к повышению стоимости жилья.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил о мерах поддержки программы: повышении субсидированной маржи до 3% по семейной ипотеке и увеличении финансирования.

Президент Владимир Путин раскритиковал дополнительные комиссии по ипотеке, составляющие от 5 до 10%, и призвал «навести порядок в сфере семейной ипотеки», отметив, что из-за комиссий многие семьи отказываются от оформления ипотечных кредитов.

Матвей Гавриков