ФАС и Банк России представили рекомендации по раскрытию информации о вкладах в онлайн-каналах
Федеральная антимонопольная служба и Банк России разработали рекомендации для банков по раскрытию информации о вкладах в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах. Об этом ФАС сообщила 15 апреля в своих социальных сетях.
Цель инициативы — повышение информированности потребителей и предотвращение вводящих в заблуждение практик.
Рекомендации регуляторов включают:
- Предоставление полной информации о возможном доходе по вкладу, включая все условия его получения.
- Указание минимальной гарантированной ставки по вкладу без использования графических приемов, акцентирующих внимание на более привлекательных, но менее гарантированных параметрах.
- Отказ от автоматического проставления отметок за потребителя в «калькуляторах», чтобы избежать неявного согласия с определенными условиями.
- Определение вида банковского вклада на основании его условий, вне зависимости от маркетингового наименования, для исключения путаницы.
- Проведение работы с партнерами, которые раскрывают информацию о вкладах на профильных ресурсах, для обеспечения единообразного и достоверного представления информации.
Средний размер вклада россиян по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 18,5% и достиг 413,7 тыс. рублей.
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