ФАС и Банк России представили рекомендации по раскрытию информации о вкладах в онлайн-каналах

Фото: Дарья Пинегина

Федеральная антимонопольная служба и Банк России разработали рекомендации для банков по раскрытию информации о вкладах в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах. Об этом ФАС сообщила 15 апреля в своих социальных сетях.

Цель инициативы — повышение информированности потребителей и предотвращение вводящих в заблуждение практик.

Рекомендации регуляторов включают:

Предоставление полной информации о возможном доходе по вкладу, включая все условия его получения.

Указание минимальной гарантированной ставки по вкладу без использования графических приемов, акцентирующих внимание на более привлекательных, но менее гарантированных параметрах.

Отказ от автоматического проставления отметок за потребителя в «калькуляторах», чтобы избежать неявного согласия с определенными условиями.

Определение вида банковского вклада на основании его условий, вне зависимости от маркетингового наименования, для исключения путаницы.

Проведение работы с партнерами, которые раскрывают информацию о вкладах на профильных ресурсах, для обеспечения единообразного и достоверного представления информации.

Средний размер вклада россиян по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 18,5% и достиг 413,7 тыс. рублей.

Рената Валеева