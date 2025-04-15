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ФАС и Банк России представили рекомендации по раскрытию информации о вкладах в онлайн-каналах

20:00, 15.04.2025
ФАС и Банк России представили рекомендации по раскрытию информации о вкладах в онлайн-каналах
Фото: Дарья Пинегина

Федеральная антимонопольная служба и Банк России разработали рекомендации для банков по раскрытию информации о вкладах в мобильных приложениях, личных кабинетах и других дистанционных каналах. Об этом ФАС сообщила 15 апреля в своих социальных сетях.

Цель инициативы — повышение информированности потребителей и предотвращение вводящих в заблуждение практик.

Рекомендации регуляторов включают:

  • Предоставление полной информации о возможном доходе по вкладу, включая все условия его получения.
  • Указание минимальной гарантированной ставки по вкладу без использования графических приемов, акцентирующих внимание на более привлекательных, но менее гарантированных параметрах.
  • Отказ от автоматического проставления отметок за потребителя в «калькуляторах», чтобы избежать неявного согласия с определенными условиями.
  • Определение вида банковского вклада на основании его условий, вне зависимости от маркетингового наименования, для исключения путаницы.
  • Проведение работы с партнерами, которые раскрывают информацию о вкладах на профильных ресурсах, для обеспечения единообразного и достоверного представления информации.

Средний размер вклада россиян по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 18,5% и достиг 413,7 тыс. рублей.

Рената Валеева

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