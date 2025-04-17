Банк России опубликовал курс валют на 18 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 18 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,57 рубля, евро — на 0,08 рубля, юань — на 0,09 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,02 рубля;
- евро — 93,25 рубля;
- юань — 11,19 рубля.
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