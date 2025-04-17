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Банк России опубликовал курс валют на 18 апреля

17:34, 17.04.2025
Банк России опубликовал курс валют на 18 апреля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 18 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,57 рубля, евро — на 0,08 рубля, юань — на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,02 рубля;
  • евро — 93,25 рубля;
  • юань — 11,19 рубля.
Рената Валеева

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