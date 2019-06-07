Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что поставки российских систем С-400 в Турцию начнутся через два месяца. Об этом он сообщил в интервью НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



«Я думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили» — цитирует Чемезова «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что в конце мая начнется обучение турецких военных эксплуатации и обслуживанию российских зенитных ракетных систем С-400.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам С-400. Позже стало известно, что США намерены сохранить союзнические отношения с Турцией, несмотря на закупку российских систем.

