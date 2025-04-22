Россияне получат майские пенсии досрочно

Фото: Роман Хасаев

Соцфонд России сообщил, что пенсионеры, получающие выплаты с 1 по 5 мая, получат свои пенсии до 30 апреля. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также пенсий по старости и инвалидности.

— До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число, — говорится в сообщении фонда.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Доставка пенсий через банки вернется к стандартному графику с 6 мая. Однако пенсионеры, которые получают выплаты через «Почту России», не заметят изменений и получат свои деньги в привычные сроки.

Напомним, что средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года составил 23 229 рублей, увеличившись за год на 11,7%.

Анастасия Фартыгина