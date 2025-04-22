Хуснуллин предупредил о возможном сокращении ввода жилья в 2027—2028 годах

Фото: Максим Платонов

Зампред правительства России Марат Хуснуллин во время форума «Малая родина — сила России» заявил о возможном сокращении объемов ввода жилья в 2027—2028 годах.

По его словам, в текущем году будет сдано более 100 млн кв. м жилья, что подтверждается результатами первого квартала (32 млн кв. м). Однако без запуска новых проектов в 2027—2028 годах может образоваться дефицит в 30 млн кв. м. В 2024 году показатель составил 107 млн кв. м, в 2023 году — 110 млн кв. м.

Хуснуллин порекомендовал региональным властям улучшать инвестиционные условия для увеличения объемов строительства, отметив, что граждане ежегодно вкладывают в отрасль около 16 трлн рублей.

В Москве и Подмосковье наблюдается рост нераспроданного жилья в готовых новостройках: в столице — 8 тыс. квартир, в области — 7,9 тыс. Снижение спроса на готовое жилье связано с ограничениями льготной семейной ипотеки, действующей только для непостроенного жилья.

По данным Росстата, за первые два месяца 2025 года в Татарстане ввели более 1 млн кв. м жилья, что позволило республике войти в тройку лидеров по объемам строительства в России.

Матвей Гавриков