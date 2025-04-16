В Казани ушло в суд дело ОПС по кражам с вертолетного завода на 47 млн

Фото: Ирина Плотникова

Авиастроительный суд Казани рассмотрит дело организованного преступного сообщества о кражах запчастей для гражданских и военных вертолетов с ущербом в 47 млн рублей. В числе обвиняемых — 12 работников Казанского вертолетного завода, включая начальника цеха и охрану, сообщил сегодня на вопрос «Реального времени» врио замначальника ГСУ МВД Татарстана Айрат Каримов.

По версии следствия, используя своего человека на проходной, организованная группа вывозила запчасти на якобы «пустом» автомобиле «Газель», отправляла их в Новосибирск, где соучастник схемы занимался изготовлением упаковки и поддельных документов, после чего товар поступал в продажу.

По делу арестовано имущество на 30 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, еще в 2023-м по этому делу были арестованы начальник отдела материально-технического снабжения АО «419 авиаремонтный завод» Антон Орлюк из Санкт-Петербурга и директор новосибирской фирмы «Аввис» Станислав Федосов. Также по делу привлекали обойщиков цеха №31 Рустема Салаватуллина и Ильдара Мингалеева, и двух их коллег. Заметим, в обязанности обойщиков вертолетного входит изготовление комплектующих деталей, их оклейка, отделка, а также монтаж-демонтаж, установка и герметизация.

По версии обвинения, организаторами сообщества выступали Орлюк и Рустем Салаватуллин, при этом в группу входил также отец последнего.