«Яндекс» купит службу доставки Boxberry для расширения сети ПВЗ

Компания «Яндекс» объявила о намерении приобрести службу доставки Boxberry. Сумма сделки не разглашается.

Покупка позволит «Яндексу» открыть пункты выдачи заказов в 20 новых регионах, включая Сибирь и Дальний Восток, а также увеличить их число в тех областях, где они уже действуют.

Boxberry, основанная в 2010 году, управляет более чем 4 тыс. отделений по всей России. В 2020 году компания начала доставку товаров в страны СНГ, а через год запустила сервис для экспорта товаров в западные государства. Ее клиентами являются как интернет-магазины, так и частные лица.

Напомним, что компания «Яндекс» анонсировала выпуск первой портативной умной колонки. Устройство отличается автономностью до 12 часов работы без подзарядки. Особенностью гаджета стала возможность голосового управления музыкой даже при отсутствии интернет-соединения.

Матвей Гавриков