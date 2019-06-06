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Татарстан и Красноярский край подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве

14:40, 06.06.2019
Татарстан и Красноярский край подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в рамках Петербургского международного экономического форума с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

В числе всего прочего они подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Красноярским краем на 2019—2021 годы, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Будем рады принять делегации Красноярского края для реализации новых проектов», — сказал Рустам Минниханов.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Калужской областью.

ОбществоВласть Татарстан
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