«Когда созрели до создания стенда Башкирии, все площадки на Питерском форуме были забронированы»

Интервью с главой Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям

На площадках Петербургского международного экономического форума обозреватель «Реального времени» встретился с председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Русланом Мирсаяповым. В беседе с нашим журналистом «башкирский Лавров» поведал о заключенных республикой сделках, развитии туризма в регионе и рассказал, как будут развиваться отношения Уфы и Казани.

Соглашения и отсутствующий стенд

— Руслан Загитович, сколько соглашений было подписано Башкирией и башкирскими компаниями в дни форума?

— Мы достаточно плотно поработали на этом форуме. И республика заключила 11 соглашений по реализации инвестиционных проектов общей суммой более 30 млрд рублей.

— Какой из договоров, подписанных в Петербурге, вы считаете наиболее важным для региона?

— Несколько серьезных стратегических документов о сотрудничестве — соглашение о взаимодействии с КАМАЗом, соглашение о дальнейших совместных действиях с компанией «Роснефть» и целый ряд соглашений по реализации инвестиционных проектов на территории Башкортостана как с российскими, так и с зарубежными инвесторами.

— Кто представлял республику на этом форуме, кроме вас и Рустэма Хамитова?

— Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, премьер-министр правительства Рустэм Марданов, заместители премьер-министра, министры, бизнесмены — собственники и руководители компании «РИА», «Востокнефтезаводмонтажа», Корпорации развития республики, региональной Торгово-промышленной палаты. Делегация была довольно значительной — 23 человека.

Несколько серьезных стратегических документов о сотрудничестве — соглашение о взаимодействии с КАМАЗом, соглашение о дальнейших совместных действиях с компанией «Роснефть» и целый ряд соглашений по реализации инвестиционных проектов



— Руслан Загитович, я обратил внимание, что многие регионы представили здесь свои стенды, а от Башкортостана уже который год его нет. Почему?

— Будет. В этот раз мы готовились к мероприятию в достаточно форсированном режиме. К тому времени, когда созрели до создания собственного стенда, все площадки уже были забронированы. Но начиная с Российского инвестиционного форума в Сочи, который состоится в первом квартале следующего года, и на Петербургском международном экономическом форуме Республика Башкортостан обязательно будет представлена выставочной экспозицией.

— Что республика может представить на площадках форума?

— Многое. Конкурентоспособную продукцию башкортостанских производителей, предложения для инвестирования в наш регион, размещения новых предприятий.

Вековая дружба Татарстана и Башкортостана

— В прошлом месяце в Уфе был представлен бренд Terra Bashkiria. На какой стадии этот проект и как он реализуется?

— Мы активно используем этот бренд, он уже есть в наших презентационных материалах. Он достаточно универсальный: позволяет привлекать туристов как деловых, так и классических — тех, кто ценит башкирскую природу. Поэтому работа над популяризацией этого бренда, его широким применением в республике ведется очень активно.

— В каких конкретных направлениях будет развиваться туристический кластер региона?

— Во многих направлениях. Вы же прекрасно знаете возможности Башкортостана: это и наши здравницы, туристические маршруты, деловой туризм, чему была посвящена соответствующая сессия на форуме. Наша республика имеет очень диверсифицированную экономику, имеет значительные возможности для проведения мероприятий, в том числе и в сфере туризма.

Мы активно используем этот бренд, он уже есть в наших презентационных материалах. Он достаточно универсальный: позволяет привлекать туристов как деловых, так и классических



— Два года назад в республике была даже открыта резиденция Кыш Бабая (башкирского Деда Мороза) у шихана Торатау…

— Различные событийные вещи, безусловно, организуются во многих регионах России — в Татарстане, Башкортостане. И я полностью приветствую любые подобные активности.

— В каких направлениях будут развиваться отношения между Башкортостаном и Татарстаном?

— Сотрудничество, дружба и взаимодействие между Татарстаном и Башкортостаном — история вековая. Мы тесно связаны друг с другом — и в экономике, и в гуманитарной сфере, и в образовании, происходит театральный обмен. Мы постоянно взаимодействуем с полномочным представителем Татарстана, который работает у нас в Уфе. Готовится целый ряд совместных проектов. Начиная с этого года, уже были реализованы совместные акции в сфере поддержки талантливой молодежи. Планируем серьезные мероприятия в следующем году, которые будут посвящены столетию образования нашей республики. В 2020 году Республика Татарстан празднует юбилей. Безусловно, разработаем серьезную событийную программу, понимая, что наши предприятия, организации, бизнесмены взаимодействуют в постоянном ежедневном режиме.